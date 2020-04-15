Apple начала предоставлять властям данные о передвижении пользователей Apple Maps

Компания Apple объявила, что предоставляет государственным органам в сфере охраны здоровья данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Apple Maps может определить сколько людей пользуются авто, ездят в публичном транспорте или ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, в компании помогут правительствам и работникам сферы здравоохранения воплотить новые правила, чтобы модифицировать дорожное движение согласно продиктованных коронавирусом требований.

Эти данные будут поступать от запросов о маршруте. Личности пользователей при этом останутся неразглашенными. В компании уверяют - они будут продолжать заботиться о защите частной информации своих пользователей.

Как известно, Китай и Южная Корея используют данные с мобильных телефонов, чтобы отследить контакты тех, кто был заражен коронавирусом.

Ранее Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространения коронавирус Covid-19.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, который сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавирус. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями.