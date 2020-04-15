Apple почала надавати владі дані про пересування користувачів Apple Maps

Компанія Apple оголосила, що надає державним органам у сфері охорони здоров’я дані Apple Maps, щоб допомогти проаналізувати, як користувачі пересуваються у час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Apple Maps може визначити скільки людей користуються авто, їздять у публічному транспорті чи ходять пішки у 63 країнах світу та регіонах. Таким чином, в компанії допоможуть урядам та працівникам сфери охорони здоров’я втілити нові правила, щоб модифікувати дорожній рух відповідно до продиктованих коронавірусом вимог.

Ці дані надходитимуть від запитів про маршрут. Особи користувачів при цьому залишатимуться нерозголошеними. У компанії запевняють - вони продовжуватимуть дбати про захист приватної інформації своїх користувачів.

Як відомо, Китай та Південна Корея використовують дані з мобільних телефонів, щоб відстежити контакти тих, хто був заражений коронавірусом.

Раніше Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19.

Нагадаэмо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками.