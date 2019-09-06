Apple Music тестирует веб-версию

Apple запустила тестовую веб-версию музыкального приложения Apple Music. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что ранее компания, как правило, не создавала для своих главных приложений версии, предназначенные для работы в браузере. Исключение составляли "облачное хранилище" iCloud и набор приложений iWork.

Отметим, что веб-версия Apple Music создается в рамках конкуренции с музыкальным сервисом Spotify.

Также в июне Apple анонсировали, что откажутся от программы iTunes, существовавшей более 18 лет. Ее заменят три отдельных приложения - "Музыка", "ТВ" и "Подкасты".

Необходимость в iTunes практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем компания создала магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке - через встроенное приложение Apple Music.

Напомним, Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, эта функция может появиться в линейке iPhone 2020 года. Сообщается, что она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков/

Как сообщало РБК-Украина, Apple представит три модели iPhone, которые заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Отмечалось, что новые модели не будут поддерживать функцию 5G.