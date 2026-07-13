Apple може випустити найдорожчий Mac в історії: що відомо

Радикальне згортання M6

Протягом тривалого часу головними орієнтирами для інженерів Apple під час проєктування чипів серії Apple Silicon були швидкість обробки даних, графічна потужність, енергоефективність та зменшення товщини пристроїв.

Ера ШІ змінила правила гри. Фіналізація базового чипа M7 стартувала всього за шість місяців після завершення роботи над M6, а це повністю руйнує звичний життєвий цикл продуктів.

Внаслідок цього аналітики прогнозують "вкрай нетиповий таймлайн":

Наприкінці 2026 року відбудеться фактично одночасний анонс та швидке згортання базового покоління M6;

Професійні версії M6 Pro, Max та Ultra взагалі не з'являться на ринку - їх скасовано;

- їх скасовано; На початку наступного року дебютують перші пристрої на базі M7, а модифікації M7 Pro та M7 Max надійдуть у продаж наприкінці 2027 року.

Суперчип M7 Ultra, який має стати вершиною лінійки, очікується у 2028 році. Його створюють з амбітною метою - наблизитися за потужністю до передових ШІ-прискорювачів рівня Nvidia Blackwell.

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ПК за ціною нерухомості: ціновий шок від Apple

Головною особливістю майбутнього M7 Ultra стане колосальна архітектурна підтримка оперативної пам'яті - до 1,5 терабайта. Це вдвічі перевищує ліміти, які планувалися для так і не реалізованого M5 Ultra.

Проте така конфігурація неминуче призведе до "астрономічної" вартості готового ПК.

Світовий дефіцит мікросхем пам'яті та рекордна інфляція вже змусили Apple суттєво підняти ціни на актуальні пристрої, включно з базовими та топовими комплектаціями Mac Studio.

Тенденція доводить, що найкраща комплектація нового Mac у 2028 році може стати найдорожчою в історії.

Коли Apple востаннє пропонувала 1,5 ТБ оперативної пам'яті у Mac Pro 2019 року, лише цей компонент коштував 25 000 доларів, а сумарна вартість комп'ютера сягала 53 000 доларів.

Враховуючи, що один лише графічний процесор конкурентів від Nvidia зараз коштує понад 12 000 доларів, топовий Mac Studio на M7 Ultra ризикує отримати цінник, порівнянний із покупкою нерухомості.

Аналітики припускають, що користувачам доведеться брати кредити на техніку, співмірні з розмірами справжньої іпотеки.