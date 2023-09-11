UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple може припинити випуск iPhone Mini: що очікувати натомість

Фото: Apple може припинити випуск iPhone Mini (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple може припинити випуск лінійки iPhone Mini вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Минулого року Apple не випустила iPhone 14 mini, але зберегла iPhone 13 mini як більш дешевий варіант, ціна якого в США починалася від 599 доларів. 

Найімовірніше, Apple зніме iPhone 13 mini з виробництва після представлення серії iPhone 15. Нова лінійка Apple, найімовірніше, складатиметься з 6,1-дюймового iPhone 15, 6,7-дюймового iPhone 15 Plus, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max, 4,7-дюймового iPhone SE і 6,1-дюймового iPhone 13.

Спочатку здавалося, що на iPhone меншого розміру існує відкладений попит, однак фактичні дані свідчили про низькі продажі iPhone mini порівняно з іншими моделями iPhone. 

Надалі покупцям, які бажають придбати невеликий iPhone від Apple, доведеться задовольнятися iPhone SE початкового рівня, але навіть його, за чутками, в найближчі рік-два буде оновлено та оснащено більшим 6,1-дюймовим дисплеєм.

Презентація iPhone 15

Компанія Apple проведе 12 вересня презентацію, на якій можуть представити нову лінійку iPhone та розумний годинник.

Захід відбудеться у Театрі Стіва Джобса у його штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія).

Аналітики заявили, що Apple спробує залучити покупців поряд нових функцій свого флагманського пристрою, оскільки це відбувається на тлі падіння попиту на смартфони по всьому світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone