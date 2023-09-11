Apple может прекратить выпуск iPhone Mini: что ожидать взамен

В прошлом году Apple не выпустила iPhone 14 mini, но сохранила iPhone 13 mini в качестве более дешевого варианта, цена которого в США начиналась от 599 долларов.

Скорее всего, Apple снимет iPhone 13 mini с производства после представления серии iPhone 15. Новая линейка Apple, скорее всего, будет состоять из 6,1-дюймового iPhone 15, 6,7-дюймового iPhone 15 Plus, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max, 4,7-дюймового iPhone SE и 6,1-дюймового iPhone 13.

Изначально казалось, что на iPhone меньшего размера существует отложенный спрос, однако фактические данные свидетельствовали о низких продажах iPhone mini по сравнению с другими моделями iPhone.

В дальнейшем покупателям, желающим приобрести небольшой iPhone от Apple, придется довольствоваться iPhone SE начального уровня, но даже он, по слухам, в ближайшие год-два будет обновлен и оснащен более крупным 6,1-дюймовым дисплеем.

Презентация iPhone 15

Компания Apple проведет 12 сентября презентацию, на которой могут представить новую линейку iPhone и умные часы.

Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в его штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния.

Аналитики заявили, что Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций своего флагманского устройства, поскольку это происходит на фоне падения спроса на смартфоны по всему миру.

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