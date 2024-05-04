Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації

Apple може представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та 9TO5Mac.
За даними видання, очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення наступного місяця.
Ймовірно відбудеться оновлення продуктової лінійки чіпами, що будуть готовими до штучного інтелекту.
Водночас генеральний директор Apple Тім Кук анонсував майбутній генеративний штучний інтелект Apple і сказав, що компанія має переваги перед своїми конкурентами.
Він згадав нейронний двигун чипів Apple Silicon, та наголосив, що фокус компанії на конфіденційності.
"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг, новаторський Apple Silicon з нашою провідною в галузі нейронною системою. двигунів і нашої непохитної уваги до конфіденційності, яка лежить в основі всього, що ми створюємо", - додав Кук.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.
Крім того, ми писали, що Apple додасть нові функції та оновлення до ключових додатків в iOS 18.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.