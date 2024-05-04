Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.

Крім того, ми писали, що Apple додасть нові функції та оновлення до ключових додатків в iOS 18.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.