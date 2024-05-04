UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple може показати власний штучний інтелект на майбутній презентації

Фото: Apple може представити ШІ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Apple може представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та 9TO5Mac.

За даними видання, очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення наступного місяця.

Ймовірно відбудеться оновлення продуктової лінійки чіпами, що будуть готовими до штучного інтелекту. 

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук анонсував майбутній генеративний штучний інтелект Apple і сказав, що компанія має переваги перед своїми конкурентами.

Він згадав нейронний двигун чипів Apple Silicon, та наголосив, що фокус компанії на конфіденційності.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг, новаторський Apple Silicon з нашою провідною в галузі нейронною системою. двигунів і нашої непохитної уваги до конфіденційності, яка лежить в основі всього, що ми створюємо", - додав Кук.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.

Крім того, ми писали, що Apple додасть нові функції та оновлення до ключових додатків в iOS 18.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleШтучний інтелект