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Apple может показать собственный искусственный интеллект на предстоящей презентации

Фото: Apple может представить ИИ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Apple может представить новые функции искусственного интеллекта уже в следующем месяце. Отмечается, что проект будет иметь преимущества над своими конкурентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и 9TO5Mac.

По данным издания, ожидается, что Apple представит новые функции искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции по программному обеспечению в следующем месяце.

Вероятно произойдет обновление продуктовой линейки чипами, готовыми к искусственному интеллекту.

В то же время, генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал будущий генеративный искусственный интеллект Apple и сказал, что компания имеет преимущества перед своими конкурентами.

Он упомянул нейронный двигатель чипов Apple Silicon и подчеркнул, что фокус компании на конфиденциальности.

"Мы верим в трансформационную силу и перспективы искусственного интеллекта, и мы верим, что у нас есть преимущества, которые будут отличать нас в эту новую эру, включая уникальное сочетание Apple безупречной интеграции оборудования, программного обеспечения и услуг, новаторский Apple Silicon с нашей ведущей в области нейронной системой.

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что коллекционер поделился редкими снимками пробной версии iPad для Apple Watch.

Кроме того, мы писали, что Apple добавит новые функции и обновления в ключевые приложения в iOS 18.

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AppleИскусственный интеллект