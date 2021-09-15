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Apple изъяла из продажи три популярных iPhone

Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple изъяла из продажи три популярных модели своих смартфонов. Речь идет о iPhone Xr, 12 Pro и 12 Pro Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В актуальной линейке смартфонов Apple присутствуют семь моделей. Кроме новых iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, в официальном интернет-магазине можно приобрести iPhone 12, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Выпущенные в 2018 и 2020 годах популярные модели iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max были сняты с производства и продажи.

Самым доступным аппаратом в актуальной линейке бренда является iPhone SE. При этом самым дорогим - iPhone 13 Pro Max с накопителем на один терабайт. Он станет доступен с 24 сентября.

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