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Apple вилучила з продажу три популярних iPhone

Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple вилучила з продажу три популярних моделі своїх смартфонів. Йдеться про iPhone Xr, 12 Pro і 12 Pro Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

В актуальній лінійці смартфонів Apple присутні сім моделей. Крім нових iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max, в офіційному інтернет-магазині можна придбати iPhone 12, а також iPhone 11 і iPhone SE другого покоління.

Випущені у 2018 і 2020 роках популярні моделі iPhone Xr, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max були зняті з виробництва і продажу.

Найдоступнішим апаратом в актуальній лінійці бренду є iPhone SE. При цьому найдорожчим - iPhone 13 Pro Max з накопичувачем на один терабайт. Він стане доступний з 24 вересня.

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