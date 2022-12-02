Apple iPad 10 та iPad Pro: яскраві новинки вже в продажу в Цитрусі

З 2 до 4 грудня в Цитрусі стартує продаж нової лінійки планшетів від Apple. Поспішайте отримати довгоочікувану новинку з максимальною вигодою:
І хоч планшети від Apple не потребують представлення, про ці новинки ми все ж таки розкажемо детальніше.
Потужний і яскравий помічник на кожен день.
Насичені кольори 10,9-дюймового дисплею Liquid Retina з функцією True Tone, швидкий процесор A14 Bionic та оптимізована операційна система з безліччю корисних функцій допоможуть впоратися з різними задачами. Редагуйте відео 4К, грайте, проводьте наради в Zoom, малюйте чи займайтеся шопінгом — Apple iPad 10 впорається з усім, ще й завдяки своїй компактності завжди буде під рукою. І ви тільки погляньте на ці стильні кольори!
Що принципово нового в порівнянні з попередником?
Створений на базі потужного чіпа М2, він відкриває перед вами безмежні можливості: від спілкування з близькими до створення 3D-проєктів чи моделей доповненої реальності. Дисплей Liquid Retina з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц і широким охопленням колірного простору Р3 робить зображення реалістичним та яскравим. А надшвидкий бездротовий зв’язок і витривала батарея дозволять вам працювати де завгодно протягом всього дня.
Ключові відмінності:
Не пропустіть можливість першими отримати ці ґаджети — купуйте вигідно до 4 грудня 2022 року в Цитрусі.