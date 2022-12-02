Apple iPad 10 и iPad Pro: яркие новинки уже в продаже в Цитрусе

Насыщенный цвет 10,9-дюймового дисплея Liquid Retina с функцией True Tone, быстрый процессор A14 Bionic и оптимизированная операционная система с множеством полезных функций помогут справиться с различными задачами. Редактируйте видео 4К, играйте, проводите совещания в Zoom, рисуйте или занимайтесь шоппингом – Apple iPad 10 справится со всем, еще и благодаря своей компактности всегда будет под рукой. И вы только взгляните на эти стильные цвета!
Что принципиально нового по сравнению с предшественником?
увеличенный дисплей Liquid Retina;
обновленный чип A14 Bionic;
задняя камера на 12 Мп, а не на 8 Мп;
запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду;
Созданный на базе мощного чипа М2, он открывает перед вами безграничные возможности: от общения с близкими до создания 3D-проектов или моделей дополненной реальности. Дисплей Liquid Retina с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и широким охватом цветового пространства Р3 делает изображение реалистичным и ярким. А сверхбыстрая беспроводная связь и выносливая батарея позволят вам работать где угодно в течение всего дня.
Ключевые отличия:
12,9-дюймовый (2732 x 2048) или 11-дюймовый (2388 x 1668) дисплей;
чип M2 с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором
подключение 5G;
мини-светодиодный дисплей Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовой модели;
12-мегапиксельная широкоугольная и 10-мегапиксельная ультраширокая основная камера со сканером LiDAR;
камера TrueDepth с Face ID и 12-мегапиксельная задняя камера;
порт Thunderbolt;
поддержка Apple Pencil 2 с наводкой, Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio.
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