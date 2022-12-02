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Apple iPad 10 та iPad Pro: яскраві новинки вже в продажу в Цитрусі

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 11:19

З 2 до 4 грудня в Цитрусі стартує продаж нової лінійки планшетів від Apple. Поспішайте отримати довгоочікувану новинку з максимальною вигодою:

  • діє вигода до 3 500 грн;
  • є оплата частинами до 15 місяців;
  • додатково спеціальна пропозиція для покупки Apple Pencil — дольками від 333 грн/міс.
  • кількість новинок обмежена.

І хоч планшети від Apple не потребують представлення, про ці новинки ми все ж таки розкажемо детальніше.

Apple iPad 10

Потужний і яскравий помічник на кожен день.

Насичені кольори 10,9-дюймового дисплею Liquid Retina з функцією True Tone, швидкий процесор A14 Bionic та оптимізована операційна система з безліччю корисних функцій допоможуть впоратися з різними задачами. Редагуйте відео 4К, грайте, проводьте наради в Zoom, малюйте чи займайтеся шопінгом — Apple iPad 10 впорається з усім, ще й завдяки своїй компактності завжди буде під рукою. І ви тільки погляньте на ці стильні кольори!

Apple iPad 10 та iPad Pro: яскраві новинки вже в продажу в Цитрусі

Що принципово нового в порівнянні з попередником?

  • збільшений дисплей Liquid Retina;
  • оновлений чіп A14 Bionic;
  • задня камера на 12 Мп, а не на 8 Мп;
  • запис відео 4K зі швидкістю до 60 кадрів в секунду;
  • Bluetooth 5.2, Wi‑Fi 6 та 5G;
  • підтримка Magic Keyboard Folio.

Apple iPad Pro 11

Створений на базі потужного чіпа М2, він відкриває перед вами безмежні можливості: від спілкування з близькими до створення 3D-проєктів чи моделей доповненої реальності. Дисплей Liquid Retina з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц і широким охопленням колірного простору Р3 робить зображення реалістичним та яскравим. А надшвидкий бездротовий зв’язок і витривала батарея дозволять вам працювати де завгодно протягом всього дня.

Apple iPad 10 та iPad Pro: яскраві новинки вже в продажу в Цитрусі

Ключові відмінності:

  • 12,9-дюймовий (2732 x 2048) або 11-дюймовий (2388 x 1668) дисплей;
  • чіп M2 із 8-ядерним процесором і 10-ядерним графічним процесором
  • підключення 5G;
  • міні-світлодіодний дисплей Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовій моделі;
  • 12-мегапіксельна ширококутна та 10-мегапіксельна ультраширока основна камера зі сканером LiDAR;
  • камера TrueDepth з Face ID і 12-мегапіксельна задня камера;
  • порт Thunderbolt;
  • підтримка Apple Pencil 2 із наведенням, Magic Keyboard і Smart Keyboard Folio.

Не пропустіть можливість першими отримати ці ґаджети — купуйте вигідно до 4 грудня 2022 року в Цитрусі.

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