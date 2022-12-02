Apple iPad 10 и iPad Pro: яркие новинки уже в продаже в Цитрусе
Со 2 по 4 декабря в Цитрусе стартуют продажи новой линейки планшетов от Apple. Спешите получить долгожданную новинку с максимальной выгодой:
- действует выгода до 3500 грн;
- есть оплата частями до 15 месяцев;
- дополнительно специальное предложение для покупки Apple Pencil – дольками от 333 грн/мес.
- количество новинок ограничено.
- И хотя планшеты от Apple не нуждаются в представлении, об этих новинках мы все же расскажем поподробнее.
Apple iPad 10
Мощный и яркий помощник на каждый день.
Насыщенный цвет 10,9-дюймового дисплея Liquid Retina с функцией True Tone, быстрый процессор A14 Bionic и оптимизированная операционная система с множеством полезных функций помогут справиться с различными задачами. Редактируйте видео 4К, играйте, проводите совещания в Zoom, рисуйте или занимайтесь шоппингом – Apple iPad 10 справится со всем, еще и благодаря своей компактности всегда будет под рукой. И вы только взгляните на эти стильные цвета!
Что принципиально нового по сравнению с предшественником?
- увеличенный дисплей Liquid Retina;
- обновленный чип A14 Bionic;
- задняя камера на 12 Мп, а не на 8 Мп;
- запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду;
- Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G;
- поддержка Magic Keyboard Folio.
Apple iPad Pro 11
Созданный на базе мощного чипа М2, он открывает перед вами безграничные возможности: от общения с близкими до создания 3D-проектов или моделей дополненной реальности. Дисплей Liquid Retina с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и широким охватом цветового пространства Р3 делает изображение реалистичным и ярким. А сверхбыстрая беспроводная связь и выносливая батарея позволят вам работать где угодно в течение всего дня.
Ключевые отличия:
- 12,9-дюймовый (2732 x 2048) или 11-дюймовый (2388 x 1668) дисплей;
- чип M2 с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором
- подключение 5G;
- мини-светодиодный дисплей Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовой модели;
- 12-мегапиксельная широкоугольная и 10-мегапиксельная ультраширокая основная камера со сканером LiDAR;
- камера TrueDepth с Face ID и 12-мегапиксельная задняя камера;
- порт Thunderbolt;
- поддержка Apple Pencil 2 с наводкой, Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio.
- Не упустите возможность первыми получить эти гаджеты — покупайте выгодно до 4 декабря 2022 в Цитрусе.