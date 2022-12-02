Apple iPad 10 и iPad Pro: яркие новинки уже в продаже в Цитрусе

Со 2 по 4 декабря в Цитрусе стартуют продажи новой линейки планшетов от Apple. Спешите получить долгожданную новинку с максимальной выгодой:

действует выгода до 3500 грн;

есть оплата частями до 15 месяцев;

дополнительно специальное предложение для покупки Apple Pencil – дольками от 333 грн/мес.

количество новинок ограничено.

И хотя планшеты от Apple не нуждаются в представлении, об этих новинках мы все же расскажем поподробнее.

Мощный и яркий помощник на каждый день.

Насыщенный цвет 10,9-дюймового дисплея Liquid Retina с функцией True Tone, быстрый процессор A14 Bionic и оптимизированная операционная система с множеством полезных функций помогут справиться с различными задачами. Редактируйте видео 4К, играйте, проводите совещания в Zoom, рисуйте или занимайтесь шоппингом – Apple iPad 10 справится со всем, еще и благодаря своей компактности всегда будет под рукой. И вы только взгляните на эти стильные цвета!

Что принципиально нового по сравнению с предшественником?

увеличенный дисплей Liquid Retina;

обновленный чип A14 Bionic;

задняя камера на 12 Мп, а не на 8 Мп;

запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду;

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G;

поддержка Magic Keyboard Folio.

Созданный на базе мощного чипа М2, он открывает перед вами безграничные возможности: от общения с близкими до создания 3D-проектов или моделей дополненной реальности. Дисплей Liquid Retina с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и широким охватом цветового пространства Р3 делает изображение реалистичным и ярким. А сверхбыстрая беспроводная связь и выносливая батарея позволят вам работать где угодно в течение всего дня.

Ключевые отличия: