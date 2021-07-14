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Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%, - Bloomberg

Автор: Анастасия Рокитна

Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%. Компания попросила поставщиков создать до 90 млн iPhone нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Apple ожидает в этом году повышенный спрос на фоне активной вакцинации по всему миру. Удар, нанесенный американскими санкциями бизнесу китайской Huawei, также играет на руку Applе, сказал источник Bloomberg.

Как и предыдущая линейка, iPhone нового поколения будут с поддержкой 5G. Однако пользователей, по словам источников, ожидают обновленные процессор, камера и дисплей. Анонс смартфонов под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 ожидается в сентябре.

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