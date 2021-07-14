RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%, - Bloomberg

Автор: Анастасія Рокитна

Apple хоче збільшити виробництво нових iPhone на 20%. Компанія попросила постачальників створити до 90 млн iPhone нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Apple очікує в цьому році підвищений попит на тлі активної вакцинації по всьому світу. Удар, нанесений американськими санкціями бізнесу китайської Huawei, також грає на руку Applе, сказало джерело Bloomberg.

Як і попередня лінійка, iPhone нового покоління будуть з підтримкою 5G. Однак користувачів, за словами джерел, очікують оновлені процесор, камера і дисплей. Анонс смартфонів під кодовими назвами D16, D17, D63 і D64 очікується у вересні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple