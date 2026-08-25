Apple готує революційний iPhone 20: ювілейна модель змінить усе

Концепція "суцільного скла"

За аналогією з 2017 роком, коли замість умовного iPhone 9 Apple презентувала революційний iPhone X, Купертіно може повністю пропустити індекс 19 та випустити одразу iPhone 20 (або iPhone XX).

Інсайдери з Weibo, зокрема Digital Chat Station та Fixed Focus Digital, стверджують, що ювілейний пристрій перейме технологічні здобутки ультратонкого iPhone Air. Смартфон отримає більш округлі форми та скляну конструкцію.

Використання нових методів формування скляних елементів дозволить не лише зробити пристрій витонченим, а й знизити собівартість виробництва для Apple.

Також повідомляють про суттєве вдосконалення системи охолодження: смартфон матиме збільшену пластину для відведення тепла. Своєю чергою, це вирішить проблеми компактних корпусів.

Суперечливі інсайди та втрата Dynamic Island

Паралельно на платформі X інсайдер Yogesh Brar опублікував перші рендери ймовірного iPhone 20. На них смартфон зображений із дисплеєм, вигнутим з усіх чотирьох боків (quad-curved OLED), та аналогічно вигнутим заднім склом.

Серед інших помітних деталей - горизонтальний блок подвійної камери замість звичного вертикального розташування.

Водночас експерти радять ставитися до оприлюднених зображень із часткою скепсису через низку невідповідностей:

Відсутність нових кнопок: на рендерах не видно сенсорної кнопки керування камерою (Camera Control), яка розміщується на правому торці сучасних моделей.

Аномалії розкладки: на лівій грані зображено хаотично розташовану клавішу без звичних кнопок гучності чи Action Button. Це може свідчити про те, що концепт згенеровано за допомогою ШІ на основі неточного опису з ланцюга постачання.

Точковий виріз камери: концепт демонструє відмову від Dynamic Island на користь класичного точкового вирізу для селфі-камери на кшталт Android-смартфонів.

Наразі невідомо, куди саме Apple планує розмістити датчики Face ID у такій конфігурації.

Чого очікувати користувачам найближчим часом?

Хоча чутки про 20-річний ювілейний iPhone розпалюють уяву, головним фокусом компанії наразі залишається осіння презентація 2026 року.

На ній Apple представить нове покоління флагманів iPhone 18 Pro, а також гнучкий iPhone Ultra, покликаний повноцінно вийти на ринок складаних пристроїв.