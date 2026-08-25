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Apple готовит революционный iPhone 20: юбилейная модель изменит все

10:16 25.08.2026 Вт
3 мин
В сеть, вероятно, просочились рендеры
aimg Ольга Завада
Первые изображения 20-го iPhone вызвали споры (фото: Yogesh Brar в Х)

В 2027 году исполнится 20 лет от презентации первого iPhone, и, по данным инсайдеров, Apple готовит к юбилею радикальное переосмысление дизайна фирменного смартфона.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Концепция сплошного стекла.

По аналогии с 2017 годом, когда вместо условного iPhone 9 Apple представила революционный iPhone X, Купертино может полностью пропустить индекс 19 и выпустить сразу iPhone 20 (или iPhone XX).

Инсайдеры из Weibo, в частности Digital Chat Station и Fixed Focus Digital, утверждают , что юбилейное устройство займет технологические достижения ультратонкого iPhone Air. Смартфон получит более округлые формы и стеклянную конструкцию.

Использование новых методов формирования стеклянных элементов позволит не только сделать устройство изящным, но снизить себестоимость производства для Apple.

Также сообщают о существенном усовершенствовании системы охлаждения: смартфон будет иметь увеличенную пластину для отвода тепла. В свою очередь, это решит проблемы компактных корпусов.

Противоречивые инсайды и утрата Dynamic Island

Параллельно в социальной сети X инсайдер Йогеш Брэр опубликовал первые рендеры предполагаемого iPhone 20. На них смартфон изображён с дисплеем, изогнутым со всех четырёх сторон (quad-curved OLED), и аналогично изогнутым задним стеклом.

Среди других заметных деталей - горизонтальный блок двойной камеры вместо привычного вертикального расположения.

В то же время эксперты советуют относиться к обнародованным изображениям с долей скепсиса из-за ряда несоответствий:

Отсутствие новых кнопок: на рендерах не видна сенсорная кнопка управления камерой (Camera Control), которая размещается на правом торце современных моделей.

Аномалии раскладки: на левой грани изображена хаотически расположенная клавиша без привычных кнопок громкости или Action Button. Это может свидетельствовать о том, что концепт сгенерирован с помощью ИИ на основе неточного описания цепи поставки.

Точечный вырез камеры: концепт демонстрирует отказ от Dynamic Island в пользу классического точечного выреза для селфи-камеры вроде Android-смартфонов.

Пока неизвестно, куда Apple планирует разместить датчики Face ID в такой конфигурации.

Чего ждать в ближайшее время?

Хотя слухи о 20-летнем юбилейном iPhone разжигают воображение, главным фокусом компании остается осенняя презентация 2026 года.

На ней Apple представит новое поколение флагманов iPhone 18 Pro, а также гибкий iPhone Ultra, призванный полноценно выйти на рынок сложных устройств.

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