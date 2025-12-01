Apple готує одразу три нових MacBook: що вийде у 2026 році

MacBook Air з чипом M5

Найпопулярніший Mac від Apple отримає оновлення на початку 2026 року.

Наступне покоління MacBook Air буде оснащено чипом M5, але подробиць поки мало.

Очікується, що M5 MacBook Air збереже дизайн моделі M4 і залишиться в розмірах 13 і 15 дюймів. Можлива поява нового кольору замість небесно-блакитного, а також кількох невеликих поліпшень.

Цього року модель M4 була випущена на початку березня, тому нова версія, ймовірно, з'явиться в лютому-березні 2026 року.

MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max

Нещодавно вийшов MacBook Pro з чипом M5, але тільки у версії 14 дюймів і без варіантів Pro або Max.

На початку наступного року Apple, як очікується, випустить потужніші версії 14- і 16-дюймових MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max. Основне оновлення, як і в поточної моделі M5, торкнеться саме чіпа, а також поліпшень продуктивності SSD і збільшеної пропускної здатності пам'яті.

Якщо ви плануєте купити новий MacBook Pro, майте на увазі, що Apple розробляє повністю перероблену модель із чипом M6, яка може вийти вже наприкінці 2026 року.

Новий MacBook з 12,9-дюймовим екраном

На початку 2026 року очікується вихід ще більш бюджетної моделі Mac, ймовірно, просто під назвою MacBook.

Чутки про характеристики нового MacBook:

Екран: 12,9 дюйма

Чип: A18 Pro

Кольори: сріблястий, синій, рожевий, жовтий

Ціна: близько 599-699 доларів.

Хоча платформа Mac вже досить зріла, Apple розуміє, що багато користувачів iPhone, як і раніше, вибирають ПК або Chromebook замість Mac. Можливо, ця бюджетна модель зможе змінити ситуацію.