Apple готує сенсорний MacBook: чому він вийде без M6 Pro та Max

Старі процесори для абсолютно нового дизайну

Як повідомляє Гурман, Apple не збирається відкладати реліз революційного лептопа. Замість очікуваних нових платформ перша версія сенсорного ноутбука вийде на базі потужних чипів M5 Pro та M5 Max, які дебютували на ринку раніше цього року.

Розробники планують випустити дві моделі пристрою:

Ноутбук із діагоналлю екрана 14 дюймів;

Старшу версію з діагоналлю 16 дюймів.

Старт продажів абсолютно нового типу комп'ютерів відбудеться між кінцем 2026 року та початком 2027 року.

Окрім появи чутливого до дотиків дисплея, ноутбук отримає сучасну технологію OLED, яка замінить чинні матриці.

Ба більше, інженери вперше перенесуть на комп'ютери фірмовий інтерактивний виріз Dynamic Island, знайомий усім власникам сучасних iPhone, і повністю перероблять загальний дизайн корпусу.

Суперчипи M7 вже на підході

Покупцям першого покоління сенсорних ноутбуків доведеться змиритися з тим, що їхні пристрої матимуть відносно короткий життєвий цикл до появи першого серйозного оновлення.

Справа у тому, що Apple паралельно веде прискорену роботу над наступною лінійкою мікросхем, повністю сфокусованою на обробці складних завдань ШІ.

Наступна версія сенсорного MacBook отримає чипи серії M7 доволі швидко. За даними Гурмана, топові модифікації процесорів уже пройшли початкові етапи розробки та зараз перебувають на стадії глибокого лабораторного тестування. Вони можуть надійти у продаж ближче до кінця 2027 року.

Базовий варіант чипа M7 компанія покаже на початку 2027 року. Пізніше, орієнтовно за декілька місяців, відбудеться офіційна презентація потужніших версій для професійної роботи - M7 Pro та M7 Max.

Найбільш екстремальний і дорогий процесор M7 Ultra, орієнтований на роботу з важкими нейромережами та великими мовними моделями, користувачі побачать не раніше 2028 року.