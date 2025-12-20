Apple готує iOS 26.3: які нові функції з'являться в оновленні

Передача даних на Android

Головне нововведення iOS 26.3 - система Transfer to Android, яка спрощує перехід з iPhone на Android-смартфон. Функція була розроблена в рамках спільної роботи Apple і Google.

Аналогічний механізм нещодавно з'явився і в бета-версії Android - для перенесення даних з Android на iPhone. Мета ініціативи - поліпшити взаємодію між двома екосистемами.

Як пояснює Apple, користувачеві достатньо покласти Android-пристрій поруч з iPhone, щоб почати процес передачі даних. Після підключення можна бездротовою мережею перенести фотографії, повідомлення, нотатки, додатки та інший контент. Також переноситься номер телефону.

При цьому конфіденційні дані - такі як інформація з додатка "Здоров'я", Bluetooth-пристрої, захищені нотатки та низка інших даних - не передаються. Apple і Google зазначають, що в міру тестування бета-версій список підтримуваних типів даних буде розширюватися.

Пересилання повідомлень

В iOS 26.3 з'явилася функція "Переадресація сповіщень", яка дає змогу відображати сповіщення iPhone на сторонніх розумних годинниках та інших переносних пристроях.

Apple уточнює, що повідомлення можна пересилати тільки на один пристрій одночасно. У разі ввімкненої функції повідомлення не відображатимуться на Apple Watch. Опція доступна в розділі "Повідомлення" в меню "Налаштування".

Однак функція поки працює тільки в країнах Європейського союзу. Apple готується до набуття чинності вимог закону DMA, який зобов'язує компанію дозволити стороннім пристроям отримувати сповіщення з iPhone. У компанії підкреслюють, що вважають це потенційним ризиком для конфіденційності користувачів, але змушені дотримуватися вимог регуляторів.

Шпалери

Apple також внесла невеликі зміни в меню шпалер. Раніше шпалери "Погода" і "Астрономія" знаходилися в одному розділі, проте в iOS 26.3 вони розділені на дві окремі категорії.

Самі шпалери залишилися колишніми, але в розділі "Погода" з'явилися кілька нових попередньо встановлених варіантів. Як і раніше, погодні шпалери показують актуальні погодні умови для поточного місця розташування, а астрономічні - положення Землі та об'єктів Сонячної системи.

Коли вийде iOS 26.3

Очікується, що фінальна версія iOS 26.3 буде випущена наприкінці січня. Для порівняння, iOS 18.3 вийшла 27 січня, а iOS 17.3 - 22 січня.

Наразі iOS 26.3 виглядає менш масштабним оновленням порівняно з iOS 26.2. Однак тестування тільки почалося, і Apple ще може додати нові функції в наступних бета-версіях.

Чи варто встановлювати бета-версію

Apple вже відкрила доступ як до бета-версії для розробників, так і до публічної бети iOS 26.3. Будь-хто охочий може зареєструвати пристрій у програмі тестування та встановити оновлення.

Однак користувачам варто враховувати ризики: бета-версії можуть містити помилки і збої, що впливають на стабільність роботи iPhone. У деяких випадках можлива втрата даних при поверненні на iOS 26.2. Перед встановленням Apple рекомендує зробити повну резервну копію пристрою на Mac або ПК.