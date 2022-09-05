Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14

Дизайн

По данным инсайдеров и профильных СМИ, в этом году отказались от обновления линейки mini. Тем не менее будут представлены четыре модели с диагональю экрана 6,1 и 6,7 дюйма:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Основное внешнее отличие от прошлогодних iPhone будет на передней панели, но только в старших версиях. Впервые с 2017 года версия Pro лишится уже привычной "челки" в пользу выреза под камеру в форме "капсулы". Не исключено, что такое же решение получит и версия Pro Max.

На задней панели будет увеличенный блок камер, сенсоры будут выпирать еще сильнее. Младшие модели получат глянцевую поверхность, а старшие - матовую.

iPhone 14 и 14 Max будут представлены в черном, белом, синем, красном и фиолетовом цветах, а 14 Pro и Pro Max - в графитовом, золотом, серебристом и фиолетовом.

Фото: Pro-версии получат новые интересные расцветки (letsgodigital.org)

Экран

Базовые iPhone получат классические дисплеи с OLED-матрицей и частотой обновления 60 Гц. У 14 Pro и 14 Pro Max будут экраны с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Кроме того, Pro-версии выпустят с функцией Always On Display, которая уже давно реализуется на Android-смартфонах среднего и высокого ценового сегмента. Благодаря ей на выключенном экране может отображаться время, дата и уведомление с минимальным расходом энергии.

Камеры

Инсайдеры отмечают, что камеры станут одной из наиболее заметных "фишек" новых iPhone. В частности, Pro и Pro Max впервые среди смартфонов Apple получат основной модуль с разрешением 48 мегапикселей. Площадь сенсора увеличится на 57% по сравнению с актуальным поколением.

Фото: новые iPhone получат улучшенные камеры (iPhone)

Что касается видеовозможностей, то Pro-шки будут поддерживать запись в формате 8K вместо 4K.

Фронтальная камера также получит апгрейд - на всех моделях ожидается сенсор с более широкой диафрагмой f/1,9 и автофокусировкой для еще более качественных селфи.

Процессор и производительность

По некоторым данным, новое поколение процессоров A16 получат только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, в то время как младшие версии - прошлогодний A15, но немного разогнанный. Как обычно заявляет сама Apple, каждое поколение процессоров на 30-40% производительнее.

Все новые смартфоны будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти. Однако старшие версии обзаведутся более быстрыми чипами.

Инсайдеры не исключают, что серьезное обновление может быть и в отношении внутренних накопителей. Поскольку топовый актуальный iPhone 13 имеет 1 ТБ памяти, то новый может получить модификацию на 2 ТБ.

Цены

Вероятно, цены на iPhone 14 будут стартовать с 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ) и варьироваться в зависимости от объема памяти. Другие версии получат следующий прайс:

iPhone 14 Max - от 899 долларов (32 800 гривен по курсу НБУ)

iPhone 14 Pro - от 1099 долларов (40 100 гривен по курсу НБУ)

iPhone 14 Max Pro - от 1199 долларов (43 800 гривен по курсу НБУ)

Отметим, суммы в гривнах являются всего лишь ориентировочными, поскольку с наценкой в украинской рознице они обычно еще выше. Официальные цены, скорее всего, появятся в день презентации.