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Apple додасть у FaceTime функцію, яка сама вимкне камеру в незручний момент

Четвер 03 липня 2025 17:45
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Apple додасть у FaceTime функцію, яка сама вимкне камеру в незручний момент Apple захистить від незручних ситуацій у FaceTime (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У новій операційній системі iOS 26 компанія Apple представить інноваційну функцію захисту конфіденційності в FaceTime.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сайт Technology.org.

Як повідомляють розробники, ШІ-алгоритми автоматично призупиняють відеотрансляцію, якщо користувач може опинитися в ситуації, що потенційно компрометує, наприклад, під час часткового або повного оголення.

Рішення спрямоване на усунення поширеної проблеми серед віддалених співробітників і користувачів, які регулярно беруть участь у відеодзвінках: ризик випадкового потрапляння інтиму в кадр.

Як це буде працювати

Інтелектуальна система аналізує відеопотік і в разі, якщо фіксує ознаки оголеного тіла, негайно призупиняє трансляцію для всіх учасників дзвінка.

На екрані з'являється попередження з повідомленням: "Аудіо та відео призупинено, оскільки ви могли показати щось чутливе. Якщо ви почуваєтеся некомфортно, завершіть дзвінок".

Користувачеві пропонуються два варіанти: відновити аудіо- та відеозв'язок або завершити розмову.

Ця функція стала розвитком заявлених Apple заходів щодо посилення захисту неповнолітніх. Раніше компанія представила оновлений модуль Communication Safety, який автоматично розмиває оголені зображення в альбомах і попереджає під час передачі інтимного контенту в повідомленнях.

Тепер же технологія виходить за рамки виключно сімейного захисту і поширюється на всіх користувачів.

Поки що функція доступна тільки в попередній версії iOS 26 для розробників. Чи включать її в публічну бета-версію, запуск якої очікується в липні, - офіційно не підтверджено.

Apple додасть у FaceTime функцію, яка сама вимкне камеру в незручний моментЯк працюватиме функція (фото: iDeviceHelp)

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