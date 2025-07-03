ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple добавит в FaceTime функцию, которая сама выключит камеру в неловкий момент

Четверг 03 июля 2025 17:45
UA EN RU
Apple добавит в FaceTime функцию, которая сама выключит камеру в неловкий момент Apple защитит от неловких ситуаций в FaceTime (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В новой операционной системе iOS 26 компания Apple представит инновационную функцию защиты конфиденциальности в FaceTime.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сайт Technology.org.

Как сообщают разработчики, ИИ-алгоритмы автоматически приостанавливают видеотрансляцию, если пользователь может оказаться в потенциально компрометирующей ситуации - например, при частичном или полном обнажении.

Решение направлено на устранение распространенной проблемы среди удаленных сотрудников и пользователей, регулярно участвующих в видеозвонках: риск случайного попадание интима в кадр.

Как это будет работать

Интеллектуальная система анализирует видеопоток и в случае, если фиксирует признаки обнаженного тела, немедленно приостанавливает трансляцию для всех участников звонка.

На экране появляется предупреждение с сообщением: "Аудио и видео приостановлены, так как вы могли показать что-то чувствительное. Если вы чувствуете себя некомфортно, завершите звонок".

Пользователю предлагаются два варианта: возобновить аудио- и видеосвязь или завершить разговор.

Эта функция стала развитием заявленных Apple мер по усилению защиты несовершеннолетних. Ранее компания представила обновленный модуль Communication Safety, который автоматически размывает обнаженные изображения в альбомах и предупреждает при передаче интимного контента в сообщениях.

Теперь же технология выходит за рамки исключительно семейной защиты и распространяется на всех пользователей.

Пока функция доступна только в предварительной версии iOS 26 для разработчиков. Включат ли ее в публичную бета-версию, запуск которой ожидается в июле, - официально не подтверждено.

Apple добавит в FaceTime функцию, которая сама выключит камеру в неловкий моментКак будет работать функция (фото: iDeviceHelp)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iOS
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы