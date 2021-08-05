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Apple будет сканировать смартфоны пользователей: названа причина

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple намерена начать устанавливать на пользовательские iPhone программное обеспечение для сканирования изображений. В частности, программа будет искать изображения жестокого обращения над детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Apple подробно описала предлагаемую систему - известную как neuralMatch - некоторым американским ученым в начале этой недели, по словам двух исследователей безопасности, проинформированных о виртуальной встрече. По их словам, планы могут быть более широко обнародованы уже на этой неделе.

Автоматическая система будет активно предупреждать команду людей, проверяющих, если она считает, что обнаружены незаконные изображения, которые затем свяжутся с правоохранительными органами, если материал может быть проверен. Первоначально эта схема будет внедрена только в США.

Компания Apple отказалась от комментариев.

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