Apple буде сканувати Смартфони користувачів: названа причина

Apple детально описала запропоновану систему - відому як neuralMatch - деяким американським вченим на початку цього тижня, за словами двох дослідників безпеки, проінформованих про віртуальну зустріч. За їх словами, плани можуть бути більш широко оприлюднені вже на цьому тижні.

Автоматична система буде активно попереджати команду людей, які перевіряють, якщо вона вважає, що виявлені незаконні зображення, які потім зв'яжуться з правоохоронними органами, якщо матеріал може бути перевірений. Спочатку ця схема буде впроваджена тільки в США.

Компанія Apple відмовилася від коментарів.