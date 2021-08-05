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Apple буде сканувати Смартфони користувачів: названа причина

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple має намір почати встановлювати на Користувальницькі iPhone програмне забезпечення для сканування зображень. Зокрема, програма буде шукати зображення жорстокого поводження над дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Apple детально описала запропоновану систему - відому як neuralMatch - деяким американським вченим на початку цього тижня, за словами двох дослідників безпеки, проінформованих про віртуальну зустріч. За їх словами, плани можуть бути більш широко оприлюднені вже на цьому тижні.

Автоматична система буде активно попереджати команду людей, які перевіряють, якщо вона вважає, що виявлені незаконні зображення, які потім зв'яжуться з правоохоронними органами, якщо матеріал може бути перевірений. Спочатку ця схема буде впроваджена тільки в США.

Компанія Apple відмовилася від коментарів.

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