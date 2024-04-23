Apple анонсувала презентацію: які новинки можуть показати

Очікується, що на презентації буде представлено iPad Pro, який отримає значні покращення, такі як:

збільшений до 13 дюймів OLED дисплей,

оновлений чипсет M3,

горизонтальне розташування фронтальної камери.

Також на заході можуть показати новий Apple Pencil і оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом.

Також ймовірно на презентації покажуть iPad Air, який має отримати збільшений до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, як у поточних Pro моделей.

Ця подія покладе край найдовшому очікуванню на нові моделі iPad з моменту, коли Apple вперше увійшла в цю категорію продуктів.