Apple анонсировала презентацию: какие новинки могут показать

Американская компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Ожидается, что на презентации будет представлен iPad Pro, который получит значительные улучшения, такие как:
Также на мероприятии могут показать новый Apple Pencil и обновленную клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом.
Также вероятно на презентации покажут iPad Air, который должен получить увеличенный до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, как у текущих Pro моделей.
Это событие положит конец самому долгому ожиданию на новые модели iPad с момента, когда Apple впервые вошла в эту категорию продуктов.
Напомним, ранее РБК-Украина показывала первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном.
Кроме того, мы сообщали, что Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16.
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