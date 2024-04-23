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Apple анонсировала презентацию: какие новинки могут показать

Фото: Apple анонсировал презентацию продуктов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Ожидается, что на презентации будет представлен iPad Pro, который получит значительные улучшения, такие как:

  • увеличенный до 13 дюймов OLED дисплей,
  • обновленный чипсет M3,
  • горизонтальное расположение фронтальной камеры.

Также на мероприятии могут показать новый Apple Pencil и обновленную клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом.

Также вероятно на презентации покажут iPad Air, который должен получить увеличенный до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, как у текущих Pro моделей. 

Это событие положит конец самому долгому ожиданию на новые модели iPad с момента, когда Apple впервые вошла в эту категорию продуктов.

Напомним, ранее РБК-Украина показывала первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном.

Кроме того, мы сообщали, что Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16.

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