Apple анонсировала презентацию: какие новинки могут показать

Ожидается, что на презентации будет представлен iPad Pro, который получит значительные улучшения, такие как:

увеличенный до 13 дюймов OLED дисплей,

обновленный чипсет M3,

горизонтальное расположение фронтальной камеры.

Также на мероприятии могут показать новый Apple Pencil и обновленную клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом.

Также вероятно на презентации покажут iPad Air, который должен получить увеличенный до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, как у текущих Pro моделей.

Это событие положит конец самому долгому ожиданию на новые модели iPad с момента, когда Apple впервые вошла в эту категорию продуктов.