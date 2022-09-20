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Apple анонсувала підвищення цін у App Store: коли і на скільки

Фото: Apple анонсувала підвищення цін у App Store (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

З 5 жовтня компанія Apple підвищить ціни у App Store. Підвищення цін торкнеться як покупок у додатку, так і звичайних програм App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Підвищення цін на додатку варто очікувати в Європі та на деяких азійських ринках. Як повідомили в компанії, рішення було ухвалене у зв'язку з ослабленням курсу валют щодо сильного долара США.

Підвищення цін торкнеться всіх країн, які використовують євро, Швецію, Південну Корею, Чилі, Єгипет, Малайзію, Пакистан, В'єтнам і Японію. На всіх євроринках, окрім Чорногорії, базова ціна на додатки у розмірі 0,99 євро наступного місяця зросте до 1,19 євро, тобто на 20 відсотків.

У Японії підвищення цін становитиме понад 30 відсотків, на тлі падіння курсу єни до нового 24-річного мінімуму щодо долара США.

Apple не уточнила, чому саме підвищуються ціни, але з огляду на те, що євро та єна борються з сильним доларом, очевидно, що це викликано коливаннями валютних курсів, на які вплинули інфляція та зростання цін на енергоносії.

Зміни цін в App Store відбулися лише через кілька тижнів після того, як Apple підвищила ціни на нові моделі iPhone 14 та Apple Watch Series 8 на багатьох ринках за межами США.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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