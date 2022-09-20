Apple анонсировала повышение цен в App Store: когда и на сколько

Повышения цен на приложении стоит ожидать в Европе и на некоторых азиатских рынках. Как сообщили в компании, решение было принято в связи с ослаблением курса валют по отношению к сильному доллару США.

Повышение цен коснется всех стран, использующих евро, Швеции, Южной Кореи, Чили, Египта, Малайзии, Пакистана, Вьетнама и Японии. На всех еврорынках, кроме Черногории, базовая цена на приложения в размере 0,99 евро в следующем месяце вырастет до 1,19 евро, то есть на 20 процентов.

В Японии повышение цен составит более 30 процентов, на фоне падения курса иены до нового 24-летнего минимума по отношению к доллару США.

Apple не уточнила, почему именно повышаются цены, но, учитывая, что евро и иена борются с сильным долларом, очевидно, что это вызвано колебаниями валютных курсов, на которые повлияли инфляция и рост цен на энергоносители.

Изменения цен в App Store произошли всего через несколько недель после того, как Apple повысила цены на новые модели iPhone 14 и Apple Watch Series 8 на многих рынках за пределами США.

Напомним, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

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