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"Аппетиты обычно растут". Путин продолжит агрессию в Европе, если его не остановить, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава государства Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин может продолжить агрессию в Европе. Он добавил, что у лидера России "растет аппетит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента изданию Fox News.

Зеленский отметил, что Путин хочет всего, что даст ему Запад. Он уверен, что российский президент продолжит свою агрессию в Европе, за пределами Украины, если "его сейчас не остановить".

"Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит", - добавил украинский гарант.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия может отправить на войну в Украину солдат с весеннего призыва.

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