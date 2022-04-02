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"Апетити зазвичай ростуть". Путін продовжить агресію в Європі, якщо його не зупинити, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін може продовжити агресію в Європі. Він додав, що у лідера Росії "зростає апетит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента виданню Fox News.

Зеленський зазначив, що Путін хоче всього, що дасть йому Захід. Він упевнений, що російський президент продовжить свою агресію в Європі, за межами України, і отримає те, чого хоче, якщо "його зараз не зупинити".

"Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит", - додав український гарант.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія може відправити на війну в Україну солдатів з весняного призову.

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