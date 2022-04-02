"Апетити зазвичай ростуть". Путін продовжить агресію в Європі, якщо його не зупинити, - Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін може продовжити агресію в Європі. Він додав, що у лідера Росії "зростає апетит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента виданню Fox News.
Зеленський зазначив, що Путін хоче всього, що дасть йому Захід. Він упевнений, що російський президент продовжить свою агресію в Європі, за межами України, і отримає те, чого хоче, якщо "його зараз не зупинити".
"Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит", - додав український гарант.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія може відправити на війну в Україну солдатів з весняного призову.
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