Аппарат Макрона реорганизуют из-за скандала с избиением демонстранта

После инцидента Беналля был отстранен от исполнения обязанностей на 15 дней, а затем уволен

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился реорганизовать работу Елисейского дворца из-за скандала с теперь уже бывшим советником Александром Беналля. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, на встрече с премьер-министром, главой Министерства внутренних дел (МВД), государственным секретарем по вопросам отношений с парламентом Макрон поднял вопрос своего бывшего советника, которого сняли на первомайской демонстрации с избиением митингующего. Позже выяснилось, что от рук Беналля пострадал не один демонстрант.

Макрон напомнил, что после инцидента Беналля был отстранен от исполнения обязанностей на 15 дней, а затем уволен.

Не уточнив, о каких нарушения идет речь, президент отдал генеральному секретарю Елисейского дворца распоряжение "возглавить реорганизацию работы, чтобы избежать новых дисфункций".

Напомним, что французский суд в воскресенье, 22 июля, предьявил обвинение сотруднику администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Александр Беналль подозревается в избиении человека во время протестов, которые прошли 1 мая 2018.

В связи с этим инцидентом были уволены трое сотрудников полиции.