Сотруднику Макрона предъявили обвинения

Суд предьявил обвинения сотруднику администрации президента Франции за избиение человека во время протестов

Французкий суд в воскресенье, 22 июля, предьявил обвинения сотруднику администрации президента Франции Эмануэля Макрона. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Александр Беналль подозревается в избиении человека во время протестов, которые прошли 1 мая 2018.

В связи с данным инцидентом уже были уволены трое сотрудников полиции.

Президент Макрон пока что никак не прокомментировал данную информацию.

Напомним, во Франции советника президента отстранили за избиение митингующего. Французские СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как одетый в мотоциклетный шлем Беналль бьет мужчину в Латинском квартале в Париже.