Апарат Макрона реорганізують через скандал з побиттям демонстранта

Після інциденту Беналля був відсторонений від виконання обов’язків на 15 днів, а потім звільнений

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився реорганізувати роботу Єлисейського палацу через скандал з тепер вже колишнім радником Александром Беналля. Про це повідомляє BFMTV.

Як зазначається, на зустрічі з прем’єр-міністром, главою Міністерства внутрішніх справ (МВС), державним секретарем з питань відносин з парламентом Макрон підняв питання свого колишнього радника, якого зняли на першотравневій демонстрації за побиттям мітингувальника. Пізніше з’ясувалося, що від рук Беналля постраждав не один демонстрант.

Також Макрон нагадав, що після інциденту Беналля був відсторонений від виконання обов’язків на 15 днів, а потім звільнений.

Не уточнивши, про які дисфункції йдеться, президент віддав генеральному секретарю Єлисейського палацу розпорядження "очолити реорганізацію роботи, щоб уникнути нових дисфункцій".

Нагадаємо, що французький суд у неділю, 22 липня, пред'явив звинувачення співробітникові адміністрації президента Франції Емануеля Макрона.

Олександр Беналль підозрюється у побитті людини під час протестів, які пройшли 1 травня 2018.

У зв'язку з цим інцидентом було звільнено трьох співробітників поліції.