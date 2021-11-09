В Апостоловому Дніпропетровської області "з нуля" збудували новий стадіон
Фото: в Апостоловому в рамках Великого будівництва з'явився новий стадіон (прес-служба)
У місті Апостолове Дніпропетровської області завершилось будівництво нового стадіону. Його звели з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
Стадіон збудували поряд з ліцеєм №1 на місці колишнього пустиря.
"Там облаштували волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики. Два футбольних поля. Є і гімнастична зона з ямою для стрибків у довжину. Змонтували освітлення", - розповів Резніченко у Facebook.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на стадіоні "Металург" у Кривому Розі роблять "гібридне" поле і трибуни на 19 тис. глядачів.