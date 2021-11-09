ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Апостоловому Дніпропетровської області "з нуля" збудували новий стадіон

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 09 листопада 2021 14:43
В Апостоловому Дніпропетровської області "з нуля" збудували новий стадіон Фото: в Апостоловому в рамках Великого будівництва з'явився новий стадіон (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Апостолове Дніпропетровської області завершилось будівництво нового стадіону. Його звели з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Стадіон збудували поряд з ліцеєм №1 на місці колишнього пустиря.

"Там облаштували волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики. Два футбольних поля. Є і гімнастична зона з ямою для стрибків у довжину. Змонтували освітлення", - розповів Резніченко у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на стадіоні "Металург" у Кривому Розі роблять "гібридне" поле і трибуни на 19 тис. глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС