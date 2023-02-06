АПЛ звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні фінансового fair-play: як покарають клуб

Англійський гранд регулярно порушував фінансовий fair-play – набір правил, спрямованих на запобігання фінасового "допінгу" для футбольних клубів. "Манчестер Сіті" не зміг забезпечити, щоб витрати були меншими за заробіток.

За даними чотирирічного розслідування АПЛ, "містяни" порушили фінансові правила в усі сезони між кампаніями 2009/10 і 2017/18. Якщо провина "Ман Сіті" буде доведена остаточно, то клуб зіткнеться з різними покараннями, зокрема і зняттям очок. У згаданий період манкуніанці здобули 3 чемпіонські титули (2012, 2014, 2018).

Прем'єр-ліга передала документи до спеціальної комісії. Її членів призначить незалежний керівник Юридичної колегії АПЛ. Розгляд справи буде конфіденційним, а до фінального рішення комісії ліга не коментуватиме ситуацію.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" йде на другій сходинці, маючи в активі 45 пунктів (21 матч). Якщо "містян" позбавлять очок, то вони, найімовірніше, втратять місце в зоні Ліги чемпіонів. Наразі "поріг проходження" до неї – 40 очок.