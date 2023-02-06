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АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в нарушении финансового fair-play: как накажут клуб

Фото: "Манчестер Сити" могут наказать за финансовый "допинг" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Манчестер Сити" получил обвинения в систематических финансовых нарушениях в девяти сезонах Премьер-лиги. "Горожан" могут наказать снятием очков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Английский гранд регулярно нарушал финансовый fair-play – набор правил, направленных на предотвращение финансового "допинга" для футбольных клубов. "Манчестер Сити" не смог обеспечить, чтобы расходы были меньше заработка.

По данным четырехлетнего расследования АПЛ, "горожане" нарушили финансовые правила во все сезоны между кампаниями 2009/10 и 2017/18. Если вина "Ман Сити" будет доказана окончательно, то клуб столкнется с разными наказаниями, в том числе и снятием очков. В упомянутый период манкунианцы завоевали 3 чемпионских титула (2012, 2014, 2018).

Премьер-лига передала документы специальной комиссии. Ее членов назначит независимый руководитель Юридической коллегии АПЛ. Рассмотрение дела будет конфиденциальным, а до финального решения комиссии лига не будет комментировать ситуацию.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги "Манчестер Сити" идет на второй строчке, имея в активе 45 пунктов (21 матч). Если "горожан" лишат очков, то они, скорее всего, потеряют место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас "порог прохода" к ней – 40 очков.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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