АПЛ заблокировала сделку по продаже "Ньюкасла"

Фото: владельцем "Ньюкасла" остается Майк Эшли (facebook.com/newcastleunited)

Владельцем клуба остается Майк Эшли

Английская Премьер-лига (АПЛ) отклонила предложение о покупке футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Таким образом, контроль над клубом сохранит нынешний владелец Майк Эшли.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении отмечается, что сделка была заблокирована несмотря на предоставленные клубом доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии. Руководство "Ньюкасла" выразило несогласие с решением АПЛ, поэтому намерено рассмотреть все "возможные варианты".

Напомним, ранее сообщалось, что сделка по покупке находится под угрозой срыва. Арабских покупателей "Ньюкасла" обвиняли в связях с пиратским стриминговым сервисом, незаконно ретранслирующим матчи чемпионата.

Сделка оценивалась в 300 млн фунтов (558 млн долларов). Государственный инвестиционный фонд возглавляет наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

"Ньюкасл" в первом туре нового сезона АПЛ сыграет на выезде 12 сентября против "Вест Хэма".