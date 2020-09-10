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АПЛ заблокувала угоду з продажу "Ньюкасла"

Ньюкасл-апон-Тайн, Четвер 10 вересня 2020 09:09
АПЛ заблокувала угоду з продажу "Ньюкасла"
Фото: власником "Ньюкасла" залишається Майк Ешлі (facebook.com/newcastleunited)
Автор: Вера Олейник

Власником клубу залишається Майк Ешлі

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) відхилила пропозицію про покупку футбольного клубу "Ньюкасл Юнайтед" інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Таким чином, контроль над клубом збереже нинішній власник Майк Ешлі.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У заяві наголошується, що угода була заблокована попри надані клубом докази, що інвестори є незалежними щодо уряду Саудівської Аравії. Керівництво "Ньюкасла" висловило незгоду з рішенням АПЛ, тому має намір розглянути всі "можливі варіанти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція з купівлі знаходиться під загрозою зриву. Арабських покупців "Ньюкасла" звинувачували у зв'язках з піратським стрімінговим сервісом, який незаконно ретранслює матчі чемпіонату.

Угода оцінювалася у 300 млн фунтів (558 млн доларів). Державний інвестиційний фонд очолює наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

"Ньюкасл" в першому турі нового сезону АПЛ зіграє на виїзді 12 вересня проти "Вест Хема".

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