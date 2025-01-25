АПЛ: Забарний долучився до розгрому, Миколенко залишив небезпечну зону, "Арсенал" без Зінченка дотиснув аутсайдера

Англія, АПЛ, 23-й тур

"Борнмут" – "Ноттінгем Форест" – 5:0

Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенйо, 90+1

"Брайтон" – "Евертон" – 0:1

Гол: Ндіайє, 42 (пенальті)

"Вулверхемптон" – "Арсенал" – 0:1

Гол: Калафйорі, 74

Вилучення: Гомеш (В), 71 – Льюїс-Скеллі (А), 43

"Борнмут" Іллі Забарного впевнено провів матч з "Ноттінгем Форрест". Гості, які йшли в таблиці третіми, пропустили вже на 9-й хвилині від Джастіна Клюйверта. Після перерви трьома точними ударами відзначився Данго Уаттара. А вже в компенсований час рахунок до непристойного довів Антуан Семеньо. Український захисник господарів Забарний провів на полі всі 90 хвилин.

"Борнмут" з 40-ма очками піднявся в таблиці на шосте місце, впритул наблизившись до зони ЛЧ. Відставання від третього рядка, на якому залишився "Ноттінгем" скоротилось до чотирьох пунктів.

"Евертон" Віталія Миколенка, який традиційно бореться за виживання, несподівано на виїзді переграв "Брайтон" з середини таблиці. Все вирішив гол з пенальті, який наприкінці першого тайму реалізував Іліман Ндіайє. Миколенко відіграв повний матч. "Евертон" здобув другу перемогу поспіль і відірвався від зони вильоту на більш-менш комфортні 7 очок.

"Арсенал" Олександра Зінченка помучився з одним з аутсайдерів – "Вулверхемптоном". На 43-й хвилині "каноніри" залишились у меншості, після того як 18-річний захисник Льюїс-Скеллі отримав пряму червону за зрив перспективної атаки суперника. Гості відчували проблеми, поки склади не зрівнялися. На 71-й хвилині "червону" побачив гравець "вовків" Жоао Гомеш. А через три хвилини переможний м'яч відправив у сітку прямий конкурент Зінченка за місце в основі – італієць Ріккардо Калафйорі. Щодо вітчизняного футболіста, він провів усю гру в запасі.

"Арсенал" продовжує чемпіонські перегони з "Ліверпулем", наразі відстаючи від підопічних Арне Слота на шість балів.