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АПЛ витратила на літні трансфери більше за Ла Лігу, Серію А і Бундеслігу разом узятих

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Лондон, П'ятниця 02 вересня 2022 10:59
АПЛ витратила на літні трансфери більше за Ла Лігу, Серію А і Бундеслігу разом узятих Фото: Антоні (праворуч) став найдорожчим новачком літа в АПЛ (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорців

Клуби англійської Прем'єр-ліги оновили рекорд із витрат на нових футболістів упродовж одного трансферного вікна. Спільно вони витратили орієнтовно 1,9 мільярда фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Двадцятка клубів АПЛ побила рекорд 5-річної давності. У 2017 році представники топ-дивізіону Англії витратили на нові підписання 1,4 млрд фунтів.

Цьогоріч 10 команд Прем'єр-ліги витратили на новачків понад 100 млн євро. Нагорі цього списку опинився лондонський "Челсі" (278,99 млн у євровалюті), а доповнили топ-3 "Манчестер Юнайтед" (238,02 млн) і столичний "Вест Хем" (182 млн).

Збільшилася і кількість підписаних виконавців. Якщо торік в АПЛ було 148 новачків, а в 2020-му – 132, то в літнє трансферне вікно-2022 до найкращих англійських клубів приєдналося 169 футболістів.

Витрати клубів АПЛ значно перевершили суми, якими оперували інші провідні чемпіонати Європи. Іспанська Ла Ліга, італійська Серія А і німецька Бундесліга спільно витратили менше. Зокрема, лише туринський "Ювентус" (102,4 млн), "Барселона" (153 млн) і мюнхенська "Баварія" (137,5 млн) подолали 100-мільйонний рубіж.

АПЛ витратила на літні трансфери більше за Ла Лігу, Серію А і Бундеслігу разом узятих

До слова, лондонський "Челсі" влаштував обмін зірками з іспанською "Барселоною".

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