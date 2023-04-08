АПЛ отримала першого новачка на новий сезон

"Кларетові" перемогли завдяки голам Барнса та Робертса. Тепер в активі "Бернлі" 87 очок і нижче другого місця в турнірній таблиці Першого дивізіону команда не опуститься.

"Бернлі" під керівництвом легенди "Манчестер Сіті" Венсана Компані повернувся до АПЛ усього за сезон після вильоту. Підопічні бельгійця вже здобули 25 перемог. У наступному турі "кларетові" зіграють із останнім конкурентом у боротьбі за трофей Чемпіоншипа – "Шеффілд Юнайтед" (76 очок).

Прийдешній сезон для "Бернлі" буде дев'ятим у Прем'єр-лізі. Найкращий результат – 7-ме місце під керівництвом Шона Дайча (2017/18). Ще до заснування АПЛ "кларетові" двічі стали чемпіоном Англії (1920/21, 1959/60).

Хто такий Венсан Компані

Колишній бельгійський футболіст, розпочав тренерську кар'єру перед сезоном 2019/20. Тоді поєднував роль оборонця та тренера в "Андерлехті".

Остаточно завершив ігрову кар'єру після першого сезону. У другому на чолі "пурпурово-білих" фінішував 4-м у Лізі Жупіле та дійшов до півфіналу Кубка Бельгії. Третій сезон Компані завершив на 3-й сходинці в чемпіонаті, кубковим фіналом і вильотом у раунді плей-офф Ліги конференцій.

У складі "Манчестер Сіті" бельгієць здобув 4 чемпіонські титули АПЛ, 2 Кубка Англії, 4 Кубка ліги та два Суперкубка Англії. Зі збірною Бельгії виборов бронзову медаль на ЧС-2018.