АПЛ получила первого новичка на новый сезон

"Кларетовые" победили благодаря голам Барнса и Робертса. Теперь в активе "Бернли" 87 очков и ниже второго места в турнирной таблице Первого дивизиона команда не опустится.

"Бернли" под руководством легенды "Манчестер Сити" Венсана Компани вернулся в АПЛ всего спустя сезон после вылета. Подопечные бельгийца уже одержали 25 побед. В следующем туре "кларетовые" сыграют с последним конкурентом в борьбе за трофей Чемпионшипа – "Шеффилд Юнайтед" (76 очков).

Грядущий сезон для "Бернли" будет девятым в Премьер-лиге. Лучший результат – 7-е место под руководством Шона Дайча (2017/18). Еще до основания АПЛ "кларетовые" дважды стали чемпионом Англии (1920/21, 1959/60).

Кто такой Венсан Компани

Бывший бельгийский футболист, начал тренерскую карьеру перед сезоном 2019/20. Тогда совмещал роль защитника и тренера в "Андерлехте".

Окончательно завершил игровую карьеру после первого сезона. Во втором во главе "пурпурно-белых" финишировал 4-м в Лиге Жупиле и дошел до полуфинала Кубка Бельгии. Третий сезон Компани завершил на 3-й строчке в чемпионате, кубковым финалом и вылетом в раунде плей-офф Лиги конференций.

В составе "Манчестер Сити" бельгиец выиграл 4 чемпионских титула АПЛ, 2 Кубка Англии, 4 Кубка лиги и два Суперкубка Англии. Со сборной Бельгии завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2018.