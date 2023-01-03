АПЛ: "Арсенал" Зінченка не переграв "Ньюкасл", Де Дзербі знищив "Евертон" із Миколенком

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Арсенал" – "Ньюкасл" – 0:0

"Евертон" – "Брайтон" – 1:4

Голи: Грей, 90+2 (пенальті) – Мітома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

У столиці суперники швидко розібрали ролі. "Каноніри" взялися грати першим номером, а "сороки" свідомо віддали ініціативу господарям. Як наслідок, уже на 7-й хвилині Поуп змушений був парирувати небезпечний удар Саки. Та наступна небезпека біля воріт "Ньюкасла" виникла через півгодини, коли Габріел головою пробив повз стійку після кутового.

Гості відповіли ударом Жоелінтона вище воріт після стандарту перед перервою. А зі стартом другої половини "сороки" вдало "засушили" гру. "Арсенал" і "Ньюкасл" зосередилися на боротьбі в центрі поля і намаганнях спровокувати опонентів на фоли.

Нагоди в господарів з'явилися лише у фінальні хвилини. На 79-й Мартінеллі не влучив у площину після прострілу Саки, а на 87-й Поуп ногами парирував удар Нкетії з близької відстані. Зрештою, забити в цей вечір не судилося жодній з команд.

На "Гудісоні" гості з південного узбережжя зуміли забити швидкий м'яч. На 14-й хвилині Мітома отримав передачу від Кайседо в центрі штрафного майданчика та точним ударом пробив Пікфорда. "Іриски" до перерви змарнували кілька нагод. Зокрема, удар Грея після пасу Миколенка став здобиччю кіпера.

А в другому таймі колектив Де Дзербі організував 3 м'ячі за шість хвилин. Спершу Фергюсон із центральної зони відправив м'яч у ліву дев'ятку. Далі Марч влучно пробив правою у лівий нижній кут із меж штрафного. А на десерт за потурання оборони "Евертона" відзначився Гросс. Гол престижу від Грея з пенальті став слабкою втіхою для фанатів.

Українці Олександр Зінченко та Віталій Миколенко вийшли в основі "Арсенала" та "Евертона" відповідно та провели на полі всі 90 хвилин. Обидва виконавці збірної України діяли на лівому фланзі оборони.