Апеляційний суд підтвердив законність стягнення податкового боргу з Медведчука

Позов був поданий Головним управлінням ДПС у м. Києві до Медведчука через податковий борг, який сформувався ще у 2021 році і складається з:

податку на нерухоме майно - 181,6 тис. грн;

земельного податку - 295,4 тис. грн;

транспортного податку - 25 тис. грн.

У ході судового розгляду представники Медведчука намагалися довести, що той не отримував податкових повідомлень і не мав змоги сплатити податки через застосовані проти нього санкції РНБО.

Проте суд визнав податкові повідомлення належним чином врученими за його податковою адресою, а санкції не звільняють від податкових зобов’язань.

Суд також встановив порушення процесуальних норм — Медведчука не було належним чином повідомлено про розгляд справи в першій інстанції. Це стало підставою для часткового задоволення апеляції, але не вплинуло на суть позову.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, ця справа демонструє, що навіть у випадках, коли особа перебуває під санкціями, вона не звільняється від виконання податкових зобов’язань.

"Апеляційний суд підтвердив законність дій ДПС у справі про стягнення податкового боргу навіть попри те, що суд першої інстанції допустив помилки щодо повідомлення сторони", - зазначив він.

Водночас, як вважає Братківський, рішення підтверджує, що податкові органи мають право звертатися до суду, якщо борг є узгодженим, незалежно від статусу платника.