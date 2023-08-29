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Апеляція ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 14:29
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Апеляція ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька Фото: нардеп Анатолій Гунько (facebook.com/sluganarodu.official)
Автор: Тетяна Степанова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку, який звинувачується в отриманні хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Гунька

Нагадаємо, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

При цьому 9 серпня суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

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