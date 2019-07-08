Апелляцию адвокатов по делу Ефремова рассмотрит суд в Киеве

Апелляционную жалобу защитников бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова о продлении срока ареста бывшего депутата Верховной рады рассмотрит Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

Указано, что защитники Ефремова подали в Луганский апелляционный суд апелляционную жалобу на постановление Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня 2019 года о продлении срока содержания под стражей.

"Учитывая то, что в Луганском апелляционном суде невозможно определить коллегию судей для рассмотрения указанной апелляционной жалобы, этот суд в порядке ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса Украины обратился с соответствующим представлением к Верховному суду", - говорится в сообщении.

Верховный суд удовлетворил представление, направив дело в Киевский апелляционный суд для рассмотрения жалобы о продлении срока содержания под стражей Ефремова.

Напомним, в конце апреля Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Ефремову еще на 2 месяца - до 22 июня 2019 года включительно. Это был 16-й раз, когда суд продлил на два месяца пребывание под стражей депутата нескольких созывов Александра Ефремова.

Так, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура завершила расследование по делу о государственной измене пяти сообщников бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.