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Суд по делу Медведчука перенесли: названа дата

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Киев, Вторник 20 июля 2021 11:05
Суд по делу Медведчука перенесли: названа дата Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест нардепу Виктору Медведчуку не сегодня, как планировалось. Решение будет принято 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Это произошло из-за того, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня.

Адвокаты политика обжаловали решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Через два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.

Эту меру продлили до сентября.

РБК-Украина писало, что в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука.

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