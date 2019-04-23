В Апелляционный суд поданы 4 противоположные жалобы по делу Гречковского, - адвокат

Фото: Павел Гречковский (facebook.com censor.net)

Заседание суда состоялось 22 апреля

Суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на оправдательный приговор в деле члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом сообщил адвокат Гречковского Игорь Черезов, сообщает РБК-Украина.

Он сообщил, что заседание суда состоялось 22 апреля. Всего в Киевский апелляционный суд подано 4 апелляции на решение Шевченковского районного суда, которым Гречковский был оправдан.

Жалобы подали Генеральная прокуратура, потерпевший Анджей Климчук и его адвокаты Лариса Криворучко и Сергей Пархоменко. ГПУ, Климчук и Криворучко просят суд вынести обвинительный приговор Гречковскому; адвокат Пархоменко просит отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Защита Гречковского просила отклонить все апелляции как необоснованные.

После оглашения жалоб председательствующий судья уточнил, почему адвокат Пархоменко подал апелляцию, которая противоречит жалобе его клиента. "Ваши жалобы и жалобы от ваших представителей являются взаимоисключающими. Мы можем принять либо одно решение, либо другое", - сказал судья.

Адвокаты Климчука пообещали согласовать позицию до следующего заседания, поскольку впервые встретились в суде.

Защита Гречковского в ходе заседания неоднократно указывала на попытки оппонентов затянуть рассмотрение апелляций, поданных еще в ноябре-декабре прошлого года. Так, на первое заседание 15 апреля Климчук и его адвокаты не явились в суд и не подтвердили причины отсутствия документально.

22 апреля у Климчука появился еще один адвокат – Александр Гаврильков, который попросил перенести суд, поскольку еще не знаком с материалами дела. Гаврильков также подал отвод судьям, который был отклонен как немотивированный.

"Мы думали, что три адвоката Климчука – это группа защитников. Но между ними нет координации. Если позиции адвокатов и клиента отличаются, то возникает вопрос: а на кого работают эти адвокаты?", - сказал Черезов после заседания.

Он добавил, что первая апелляция на приговор Гречковскому была подана Генеральной прокуратурой 23 ноября 2018 года и имела 9 копий. Однако на момент подачи в деле было 7 участников.

"Позже у Климчука появились 2 адвоката. Получается, прокуратура знала заранее, что у потерпевшего будет двое защитников. То есть, либо Климчук согласовывает с прокуратурой кандидатуры своих адвокатов, либо прокуратура согласовывает их с Климчуком. Третьего не дано", - сказал Черезов.

Как известно, 30 октября 2018 года Шевченковский районный суд полностью оправдал Гречковского. В оправдательном приговоре указывалось на провокацию преступления, процессуальные нарушения и злоупотребления полномочиями правоохранительных органов, недопустимость доказательств и нарушение подследственности. Дело расследовала ГПУ по ч. 3 ст 15 ч. 4 ст. 190.